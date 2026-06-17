Sono ufficiali le formazioni di Inghilterra-Croazia, match che segna il debutto per le due compagini nel Mondiale 2026. All’AT&T Stadium di Arlington inglesi e croati provano a partire nel miglior modo possibile. La notizia per i nerazzurri è che Petar Sucic giocherà titolare tra le fila croate. Il centrocampista dovrebbe agire assieme a Baturina alle spalle dell’unica punta Musa. Titolare nella formazione schierata dal ct Dalic anche il rossonero Luka Modric, oltre all’ex Interista Ivan Perisic.

Le formazioni ufficiali di Inghilterra-Croazia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Pasalic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. All. Dalic