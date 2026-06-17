"Non si ricomincia mai da zero in una competizione, non importa chi si sia affrontato. È inevitabile che rimangano delle conseguenze della prima partita, e bisogna lavorare su ciò che non ha funzionato, rafforzare ciò che è andato bene e rimettere le cose a posto. Perché un'altra prestazione deludente non farebbe altro che aggravare i problemi esistenti". Questa l'analisi offerta ai microfoni di RTS Sport dall'allenatore elvetico Raoul Savoy, oggi CT del Ciad, a proposito della Nazionale di Murat Yakin. Alla vigilia del secondo match del girone dei Mondiali contro la Bosnia-Erzegovina, Savoy mostra riserve sull'atteggiamento dei difensori: "Al di là dell''invenzione' di Denis Zakaria, un giocatore che non ha nulla a che fare con quel ruolo, ho trovato Manuel Akanji, Nico Elvedi e Ricardo Rodriguez molto esitanti. Tutti e tre erano spesso fuori posizione sui lanci lunghi e contro attaccanti che non erano esattamente velocissimi. A mio parere, la Svizzera potrebbe pagare a caro prezzo la sua mancanza di soluzioni contro giocatori più interessanti, come i bosniaci, con o senza Edin Dzeko. Se i giocatori che Murat Yakin schiererà giovedì saranno così esitanti, abbiamo motivo di preoccuparci".

La forma attuale di Manuel Akanji è da tempo oggetto di discussione in Italia.

"Ogni volta che l'ho visto giocare con l'Inter, non mi è sembrato facesse bene. Non ha giocato bene nemmeno contro l'Australia dieci giorni fa. Per quanto riguarda questo Mondiale, sento gente che dice di essere rassicurata perché la Svizzera ha "solo" gestito male il finale di partita e ha peccato di precisione sotto porta, ma mi dispiace: la loro difesa ci ha spaventato. E la Bosnia creerà loro problemi. Anche il Canada".

In concreto, non c'è da essere ottimisti riguardo al futuro...

Parto sempre dal principio che, se non si hanno le necessarie garanzie difensive, non si può andare lontano in una competizione come questa. Aggiungete a ciò la mancanza di precisione e dinamismo mostrata da alcuni giocatori sabato contro il Qatar, e capirete perché non c'è motivo di essere compiacenti. Anche se la Svizzera sembra avere delle certezze nel suo puro stile di gioco.