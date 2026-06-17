La Lazio sta lavorando per un'opera di tagli degli ingaggi più pesanti, uno dei quali è quello di Ivan Provedel, estremo difensore biancoceleste reduce da un infortunio e che potrebbe lasciare i biancocelesti. Come racconta oggi Il Messaggero, infatti, Provedel percepisce un ingaggio da 2,2 milioni netti per un altro anno e ieri il suo procuratore, Gianni Rava, era a Formello per avere uno sconto a favore dell'Inter, 2 milioni invece di 4.

Provedel, il fattore Mandas e la proposta dell'Inter

A favorire la partenza di Provedel è anche un altro fattore. Il titolare di Gattuso, infatti, sarà Christos Mandas, di ritorno dall'esperienza al Bournemouth, dove ha giocato nella passata stagione in prestito con diritto di riscatto (che gli inglesi non sembrano voler esercitare). A questo punto Provedel si troverebbe a fare il secondo alla Lazio, ruolo che probabilmente per gerarchie rivestirebbe anche all'Inter ma con la possiiblità di giocare la Champions League e di essere in una squadra che punta ad essere di nuovo ai vertici anche in campionato.

Va aggiunto che nelle scorse settimane il procuratore del portiere è stato anche nella sede dei nerazzurri dove si è parlato dell'ingaggio del giocatore, che dovrebbe essere attorno al milione e mezzo di euro netti a stagione.