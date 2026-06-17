La trattativa per Marco Palestra all'Inter sembra essere entrata in un momento di stallo, causa la distanza economica tra i campioni d'Italia e l'Atalanta. L'offerta da Milano, infatti, non ha mai superato i 45 milioni di euro comprensivi di bonus e in questo gap stanno provando ad inserirsi le società straniere.

Palestra, si fa avanti il Chelsea

2Se fino a qualche giorno fa il sondaggio più concreto era arrivato dall’Atletico Madrid, nelle ultime ore a muoversi sono state proprio le big della Premier League, una delle quali ha preso diretto contatto con l’Atalanta - si legge su Tuttosport - Tutti gli indizi portano al Chelsea, che, dopo la multimilionaria cessione di Marc Cucurella al Real Madrid, ha la necessità ma anche i denari necessari per provare a chiudere l’operazione. Almeno con la Dea: per ora, il principale alleato dell’Inter è proprio Palestra, che al trasferimento oltremanica preferirebbe la permanenza in Serie A. Nello specifico ad Appiano Gentile, dove troverebbe ad aspettarlo non solo Cristian Chivu, ma una piccola colonia di compagni di Nazionale".

Palestra, lo spauracchio City

Ai londinesi manca da mettere sul piatto la partecipazione alla Champions League e forse anche per questo "lo spauracchio più temuto in casa Inter resta il Manchester City, che non solo gioca la competizione regina d’Europa, ma ha anche l’ambizione di vincerla. Enzo Maresca, erede designato ma non ancora ufficiale di Pep Guardiola in panchina, ha esplicitamente chiesto l’ingaggio del suo connazionale, ai primi posti di una costosa lista di obiettivi".