Curtis Jones è ormai sulla strada verso Milano, dove l'Inter lo aspetta. Anche in casa Liverpool ne sono consapevoli e la dirigenza dei Reds non impedirà a prescindere il trasferimento. Inoltre, a fare le valigie in mediana potrebbero essere in due considerando la posizione incerta di Alexis Mac Allister. Di conseguenza, il rafforzamento del centrocampo è diventato una priorità. In tal senso, Andy Wharton è emerso come uno dei principali obiettivi del Liverpool. Il ventunenne ha avuto una crescita straordinaria da quando è passato al Crystal Palace dal Blackburn Rovers ed è ora considerato uno dei migliori giovani centrocampisti inglesi. La trattativa non è stata semplice.

Come già riportato da TeamTalk, il Liverpool è preoccupato per l'inflazione che sta attualmente caratterizzando il mercato dei trasferimenti nazionale, in particolare dopo l'ormai prossimo acquisto del centrocampista del Nottingham Forest Elliot Anderson da parte del Manchester City, operazione che dovrebbe infrangere il record di trasferimenti in Inghilterra e modificare significativamente le valutazioni in tutta la Premier League.

Tuttavia, il Liverpool ha intensificato le trattative per Wharton nell'ultima settimana e crede che un accordo con il Crystal Palace possa essere raggiunto. Secondo alcune fonti, il giocatore stesso è entusiasta all'idea di trasferirsi ad Anfield e di entrare a far parte della nuova era di Andoni Iraola a Merseyside. I Reds sarebbero disposti a offrire oltre 70 milioni di sterline per Wharton, se necessario, una cifra che permetterebbe al Crystal Palace di realizzare un enorme profitto su un giocatore acquistato per soli 18 milioni di sterline. Il Crystal Palace rimane in una posizione di forza e non ha alcuna pressione per vendere, ma il Liverpool crede che un accordo sia raggiungibile nonostante la crescente inflazione del mercato.

Anche Alex Scott rimane saldamente nel mirino del Liverpool. Il centrocampista del Bournemouth continua a essere apprezzato dallo staff di scouting del club, mentre il compagno di squadra Marcus Tavernier è un altro giocatore monitorato. Fonti vicine a TeamTalk hanno rivelato che l'ipotesi più probabile per Scott è la firma di un nuovo contratto che includerebbe una clausola rescissoria attiva nel 2027, ritardando potenzialmente un suo eventuale trasferimento lontano dal Vitality Stadium. Questa realtà ha ulteriormente accresciuto l'importanza di Wharton nei piani estivi del Liverpool.