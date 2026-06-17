Questa sera, alle 22 italiane, la Croazia farà il suo esordio al Mondiale sfidando l'Inghilterra. Una gara che il ct Zlatko Dalic ha inquadrato così alla vigilia: "Ci aspetta una gara difficile, contro l'avversario più ostico. Abbiamo fatto tutto bene, sarei felice se lo dimostrassimo domani. L'Inghilterra è una squadra importante, ma non è una partita decisiva. Conosciamo la loro qualità, sono pericolosi, soprattutto sulle fasce, hanno uno dei migliori attaccanti al mondo (Kane, ndr). Daremo il massimo, non ci limiteremo a difenderci, vogliamo di più. Ed è così che ci siamo preparati".
A proposito del peso specifico in campo e fuori di Luka Modric per la selezione croata, Dalic ha aggiunto: "E' importante per noi, è il nostro capitano, il mio braccio destro in campo. Abbiamo in rosa dei giovani che devono essere felici di avere Luka al loro fianco: mostra loro come lavorare, come lottare per la maglia croata, grazie a Dio è ancora con noi".
Proprio parlando dei centrocampisti della nuova generazione, come Petar Sucic, Luka Sucic e Martin Baturina, Modric ha fatto capire di non temere il cambio della guardia che avverrà ufficialmente dopo il Mondiale, l'ultimo disputato dal milanista: "Sono ragazzi di talento, con un grande futuro davanti, spero che possano portare tanti successi e gioie alla Croazia. Sono importanti per noi ora, e con l'esperienza miglioreranno ulteriormente, proseguendo sulla strada che abbiamo tracciato. Li aiuto in ogni modo, che si tratti di comportamento, allenamento. Do loro dei consigli.... Sono sempre al loro fianco come capitano. Sono felice di vederli crescere, e non ho paura per il futuro della Croazia".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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