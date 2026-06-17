L'Inter si conferma 'Pazza' anche a livello giovanile. La definizione è più che mai appropriata per la squadra Under 17 allenata da Samir Handanovic che è riuscita a strappare il pass per la semifinale scudetto, dove incontrerà la Juve, battendo l'Hellas Verona dopo una rimonta insperata date le circostanze. I nerazzurrini vanno avanti nel punteggio con Piva, al 20', ma restano in dieci uomini a cinque dalla fine del primo tempo. Un evento che fa girare la partita: gli scaligeri trovano subito il pari con Casagrande, che non sbaglia dal dischetto, e avvia la rimonta che si completa nei primi minuti della ripresa. Dopo il sorpasso firmato da Egharevba, ancora dagli undici metri, Casagrande trova la doppietta personale e manda i suoi sul +2. Finita? Macché! Baah Wilbeforce Owusu irrompe dalla panchina e stravolge il copione che sembrava già scritto: prima serve l'assist per Gjeci (82'), quindi incorna il 3-3 (89') e, infine, al 97', mette a referto il definitivo 4-3 in contropiede.

INTER-HELLAS VERONA 4-3

GOL: 20' Piva, 43', 60' Casagrande, 49' Egharevba, 82' Gjeci, 89', 90'+7' Owusu

HELLAS VERONA (4-3-1-2): Raccanello; Spagnolli (dall'88' Dogà), Falzoni, Kirali (dal 78' Cumerlato), Berini; Zanin, Compaore, Bogoncelli (dal 46' Tanzilli); Bisoffi (dal 60' Samba Sy); Egharevba, Casagrande

A disposizione: Frittoli, De Pieri, Furlan, Bayoko, Zanolli

Allenatore: Fabio Moro

INTER (4-3-3): Galliera; Evangelista (dall'82' Oddgerisson), Donato, Cassini, Rocca (dal 70' Pirola); Limido (dall'82' Salviato), Nese (dal 43' Puricelli), Bettelli (dal 70' Slatina); Piva (dal 65' Cattaneo), Dade Lombardi (dal 65' Owusu), Matarrese (dal 43' Gjeci)

A disposizione: Llhesi

Allenatore: Samir Handanovic

Arbitro: Gabriele Iorfida (sez. AIA Collegno)

Assistenti: Giuseppe Bono (sez. AIA Torino), Luca Pongan (sez. AIA Biella)