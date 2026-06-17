Ivan Provedel si avvicina all'Inter. A farlo capire ai microfoni di Sky Sport e di altri colleghi è Gianni Rava, agente del portiere della Lazio che nei giorni scorsi (come raccontato dalla nostra redazione, RILEGGI QUI) ha fatto tappa nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione per uno degli incontri che ha pian piano avvicinato le parti. Nella giornata di oggi c'è stato il nuovo contatto che ha portato allo sprint decisivo.

Come stanno andando le cose? Vi siete avvicinati?

"Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa risolvere e chiudere questo trasferimento. Speriamo bene".

Cosa vorrebbe dire questo passaggio dalla Lazio all'Inter per il giocatore?

"Provedel è tifoso dell'Inter da sempre, credo che per lui sia la chiusura di un cerchio a livello di carriera. È un club molto importante, verrà qua per giocarsi le sue carte".

Si tratta di un ragazzo che ha fatto la gavetta vera prima di arrivare a questo livello.

"Ha fatto un percorso molto lungo, con infortuni, questa è la sua carriera. Ora è arrivato il momento giusto, ho un po' di sensazioni dai".

C'è stato già un contatto con Chivu?

"Non credo, non sento il ragazzo da un paio di giorni ma non credo. Prima dovevamo definire delle cose. Manca ancora poco, ma a questo punto sono molto fiducioso".