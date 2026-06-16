Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Telelombardia, Paolo Berlusconi, fratello dell'ex presidente del Milan ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha raccontato la sua sofferenza per il Milan di oggi e rivela quale grande dirigente, a suo modo di vedere, avrebbe portato in rossonero: "Al di là dei i nostri, come Adriano Galliani, Ariedo Braida e Silvano Ramaccioni, non potrei inventarmi altri nomi se non Beppe Marotta. Sicuramente gli avrei fatto un bel lavaggio di testa sul fatto della fede e poi sarebbe stato sicuramente da Milan".

Cosa avrebbe detto Silvio di questo Milan?

"Non avrebbe “detto”, avrebbe suggerito delle soluzioni. È chiaro che il Milan che è stato preso da Silvio era di Serie B, è inutile rivangare tutti i successi che abbiamo avuto, l’ha preso e l’ha portato in vetta al mondo. Tanto che l’Italia è conosciuta per gli spaghetti e il Milan di Berlusconi. Oggi si sarebbe ovviamente dispiaciuto di vederlo così però lui era sempre molto positivo, avrebbe detto: “È in un situazione in cui non può che migliorare”".

Pronto a dire addio alla Scala del calcio?

"Io dico sempre che si vive di presente e di futuro, ma il passato ha la sua importanza. Ai tifosi milanisti che, soprattutto in questo periodo non sono allegrissimi, dico: 'Ma vi piacerebbe essere un tifoso juventino o interista?'. L’Inter ha vinto il Triplete e adesso è forte, la Juventus ha vinto 9 campionati di fila. Ma il nostro passato se lo sognano tutti. 30 anni con 29 trofei, le nostre 5 Coppe dei Campioni… Questi se le sognano".