Rilancio pronto. La Gazzetta dello Sport è certa della prossima mossa dell'Inter per convincere il Liverpool a cedere il suo canterano Curtis Jones. Ad oggi la situazione è ferma alla distanza tra offerta e richiesta: 20 milioni sponda milanese, 30 milioni sponda Reds. Come in gran parte delle trattative, la soluzione potrebbe essere trovata in mezzo, anche perché tutte le parti in causa sono aperte alla fumata bianca per reciproci interessi. I nerazzurri da gennaio scorso hanno individuato in Jones la pedina ideale per far crescere il proprio centrocampo e non l'hanno mai perso di vista. La sua versatilità, unita a un'ottima tecnica di base e a una fisicità importante lo rendono un calciatore in grado di elevare la qualità del gioco nerazzurro. Pochi dubbi a riguardo, per questo in Viale della Liberazione vogliono approfittare di un contratto in scadenza il 30 giugno 2027 per ottenere uno sconto significativo rispetto al valore del calciatore. Prima possibile, onde evitare inserimenti di altri club.

C'è poi la posizione del Liverpool, che non vuole rischiare di perdere il proprio canterano a zero e, incassata la sua volontà di fare un'esperienza all'estero, in Italia, è disposto a privarsene ma alle proprie condizioni economiche. Una decisione, quella di Jones, che non è cambiata nonostante l'esonero di Arne Slot e l'arrivo in panchina di Andoni Iraola. Questo perché per il diretto interessato si tratterebbe anche di una scelta di vita, la ricerca di nuovi stimoli in un altro Paese dove potrebbe giocare con continuità. L'Italia, tra l'altro, non è una meta sconosciuta al classe 2001 perché quasi un anno fa proprio qui, precisamente in una villa da fiaba sul Lago di Como, ha chiesto alla sua Saffron di sposarlo. A questo si aggiungono le parole di Federico Chiesa, suo attuale compagno al Liverpool, che ha tessuto le lodi del Belpaese consigliandogli vivamente questo trasferimento "Jones mi ha chiesto come si vive in Italia. Gli ho detto che si sta benissimo e il meteo è migliore di Liverpool, che a parte quello è un posto speciale. Lui è davvero forte tecnicamente, fa bene l'Inter a pensarci".