Antonio Di Gennaro, ex giocatore di Fiorentina e Verona oggi nella squadra di DAZN per i Mondiali, ha parlato ai microfoni di News.Superscommesse dell'attualità del calcio italiano. Soffermandosi anche sull'Inter e sulla volontà di portare a casa Marco Palestra e Manu Kone malgrado le difficoltà dovute alle valutazioni dei due giocatori: "Beppe Marotta è riuscito a portare avanti negli anni il doppio obiettivo delle vittorie e del risanamento economico. Si tratta di due giocatori molto forti e che quindi valgono quelle cifre. Palestra, in particolare, è un calciatore formidabile, e Kone è un centrocampista da Premier League. Si tratta di due profili che possono far fare un salto di qualità ulteriore all’Inter".

Il Milan riparte da Ruben Amorim. È la scelta giusta?

"Al Milan c’è molta confusione dalla fine del campionato scorso, con la cacciata di tutto il management e dell’allenatore. Ora si va verso scelte dirette su personaggi stranieri, che rispecchiano i programmi e i progetti della società. Amorim è un buon allenatore, ma anche Massimiliano Allegri e Sergio Conceicao lo erano. Devo dire che, quando c’era Paolo Maldini al timone dei rossoneri, certe cose non succedevano".

Giovanni Carnevali è l’uomo adatto a riportare la Juventus in vetta in campo italiano ed internazionale?

"Questo è il pensiero e la speranza della Juve. Il management bianconero ha speso 1 miliardo di euro negli ultimi anni senza centrare gli obiettivi ed ha sbagliato nella scelta dei giocatori. Per Carnevali parla la sua storia (il Sassuolo, pur non essendo una big, è stata per anni una società impeccabile). È arrivato al momento giusto, essendo bravissimo anche nelle operazioni in uscita, o plusvalenze. Anche le grandi, infatti, devono fare le plusvalenze per sostentarsi".