Aggiornamenti importanti in entrata per il mercato dell'Inter. Affare chiuso con la Lazio per Provedel, la conferma dell'agente del portiere che arriva come vice Martinez.

Arrivano altri segnali importantissimi da Palestra che continua a voler vestire a tutti i costi la maglia nerazzurra, quella dell'Inter. In sede anche l'agente di Chivu.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 17 giugno 2026 alle 18:06
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.