Acquistato a gennaio dal Modena, il giovane Yanis Massolin fa gola a tante squadre di Serie A e Serie B. Tra queste, secondo quanto riporta FiorentinaUno, anche la Fiorentina, con la società toscana che starebbe seguendo da vicino il francese classe 2002. Destinato a trovare poco spazio nel progetto tecnico nerazzurro, Massolin piace al direttore sportivo viola Fabio Paratici, che lo avrebbe messo nel mirino per abbinare qualità e quantità in mezzo al campo. Pur essendo un giocatore offensivo, molto tecnico, l'ex canarino è infatti dotato di una struttura fisica importante, alto quasi due metri e adatto a diversi sistemi di gioco.

Strategia viola

Nella visione della Fiorentina e della sua dirigenza, profili come quello di Massolin sono adatti per cercare di dare nuova linfa al gruppo squadra viola dopo la stagione complicata appena andata in archivio. Paratici sta cercando dunque calciatori con queste caratteristiche: profili giovani, ad alto potenziale, in linea con la filosofia del club. Nelle prossime settimane, quindi, la trattativa potrebbe prendere definitivamente il volo. Come sottolinea però FiorentinaUno, molto dipenderà dalle scelte del calciatore, che potrebbe scegliere una piazza in cui avrebbe più spazio, e dell'Inter, che potrebbe comunque decidere di mantenere il controllo del cartellino cedendolo soltanto in prestito.