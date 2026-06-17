Un po' come quando a quei giochi da tavola anni '80 pescavi la carta "riparti dal via". Ci risiamo: Alessandro Bastoni di nuvo al centro di voci di mercato. Dopo il Barcellona, stavolta tocca al Real Madrid: sempre di Spagna si tratta.

Si parla di 70 milioni come richiesta da parte dell'Inter per cedere il suo gioiello e di uno José Mourinho ancora quasi estraneo all'eventuale trattativa. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 17 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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