Il caso Lookman non si ripeterà con Marco Palestra, ma secondo il Corriere della Sera è possibile che la cessione riguardi la Premier League e non l'Inter. In Inghilterra, infatti, "è pronta a scattare l’asta, base di partenza 50 milioni, ma con i bonus la cifra deve oscillare tra i 54 e i 60 milioni. Dall’Inghilterra i soldi per fare dire sì ai Percassi potrebbero arrivare in fretta, di sicuro più velocemente del tempo con cui il presidente dell’Inter Marotta prepara le varie pec con rialzi di soli 2 milioni per volta".

Palestra, la Premier fa sul serio?

Ad oggi, come noto, l'Inter non è andata oltre un'offerta da 40 milioni di euro più bonus. "La strategia dell’Atalanta è chiara: per sostituire un giocatore chiave come Palestra serviranno altre due pedine, per cui serve una maxi plusvalenza senza sconti", si legge sul quotidiano. E via con le pretendenti: "oltre a Liverpool e City ora su Palestra è piombato anche il Chelsea. Il City del nuovo tecnico Enzo Maresca, che eredita la gestione quasi decennale di Pep Guardiola, l’ha messo nella lista delle priorità, ma anche il Chelsea, che ha affidato le proprie sorti a Xabi Alonso dopo il flop di Rosenior, sembra fare sul serio e ha già aperto diversi sondaggi".