Dopo le parole dell'agente Gianni Rava, è forte la sensazione che tra Ivan Provedel e l'Inter sia ormai solo questione di dettagli. Inerazzurri si sono avvicinati al portiere e ora sono prossimi alla chiusura dell'accordo, che si può trovare sulla base di 3 milioni di euro come riporta Sky Sport. Trovato, quindi, il tassello del mosaico di Cristian Chivu relativo all'erede di Yann Sommer, con Provedel che andrà ad alternarsi a Josep Martinez a difesa dei pali interisti. Il portiere firmerà un contratto triennale. C’è già l’accordo verbale tra i club, si conta di avere le firme della Lazio nei prossimi giorni.