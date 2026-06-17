Dopo le parole dell'agente Gianni Rava, è forte la sensazione che tra Ivan Provedel e l'Inter sia ormai solo questione di dettagli. Inerazzurri si sono avvicinati al portiere e ora sono prossimi alla chiusura dell'accordo, che si può trovare sulla base di 3 milioni di euro come riporta Sky Sport. Trovato, quindi, il tassello del mosaico di Cristian Chivu relativo all'erede di Yann Sommer, con Provedel che andrà ad alternarsi a Josep Martinez a difesa dei pali interisti. Il portiere firmerà un contratto triennale. C’è già l’accordo verbale tra i club, si conta di avere le firme della Lazio nei prossimi giorni.
Sezione: Mercato / Data: Mer 17 giugno 2026 alle 16:36
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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