Oltre al Manchester City, anche il Chelsea ha chiesto informazioni per Marco Palestra nelle ultime due settimane. Un approccio che non cambia ila volontà del giocatore rispetto ai desideri per la sua carriera: il laterale dell'Atalanta, secondo quanto spiegato da Sky Sport, vuole restare in Serie A, tenendo fede all'impegno preso con l'Inter, che rimane la sua destinazione prioritaria. Ora l'ex Cagliari è in attesa che i nerazzurri trovino l'accordo economico con la Dea. 

Sezione: Focus / Data: Mar 16 giugno 2026 alle 00:03
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.