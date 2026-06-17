Per il momento si va avanti a sensazioni, perché non c'è ancora un responso finale. L'Inter spera che Stefan de Vrij accetti la proposta di rinnovo annuale (con ingaggio al ribasso), per rimanere un'altra stagione con la maglia che indossa dal 2018, quando scelse Milano a parametro zero dopo l'esperienza con la Lazio. Il difensore neerlandese non si è ancora espresso ma nella sua testa sta iniziando a prevalere il desiderio di fare una nuova esperienza, non in Italia ma all'estero dove ci sarebbero quattro club (tre europei e uno arabo) pronti ad accoglierlo a braccia aperte e a offrirgli un posto da titolare. Situazione emersa dopo i contatti tra le parti nelle ultime ore. Questo quanto fa sapere Gianluca Di Marzio nel suo podcast su TMW.

Ovviamente l'Inter vorrebbe che De Vrij rimanesse, perché la stima e la fiducia nei confronti di un giocatore che ha sempre offerto il proprio contributo ogni volta che è stato chiamato in causa restano intatte. Ma al contempo, fiutata la possibilità di un rifiuto, sta iniziando a muoversi perché con l'addio dell'ex Lazio i difensori da aggiungere sarebbero due e l'arrivo di Oumar Solet non sarebbe sufficiente. In tal senso, la dirigenza potrebbe cercare un altro giocatore in scadenza di contratto con quelle caratteristiche oppure fare un investimento per un giovane come poteva essere quello ipotizzato per Tarik Muharemovic, poi messo in stand-by per via dei costi che erano lievitati.

In alto il podcast completo (clicca qui per ascoltare da app).