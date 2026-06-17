Alessandro Bastoni non parte per meno di 70 milioni. Questo il messaggio recapitato dall'Inter al Barcellona e che verrebbe riproposto anche al Real Madrid. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna vengono 'raccolte' da Sportmediaset che fa il punto sulla situazione del difensore azzurro. Chiuso definitivamente il file catalano, per assenza di vera convinzione e di possibilità finanziarie dei blaugrana, ora sarebbe tornato alla carica il Real Madrid, almeno mediaticamente. Però nessuna offerta, come da Barcellona, è stata fatta all'Inter per il suo braccetto sinistro e tutto ad oggi va circoscritto al concetto di rumors. In assenza di opzioni concrete, Bastoni rinnoverà il suo contratto con il club nerazzurro.

Jones e Chivu

Capitolo Curtis Jones: l'Inter ha adottato la stessa strategia utilizzata per Marco Palestra, ottenendo il sì del giocatore. Ora entra nel vivo la trattativa con il Liverpool, la distanza tra domanda e offerta è di 10 milioni e si tratta. La volontà del giocatore agevolerà l'evoluzione delle discussioni. Nelle prossime ore intanto è atteso l'annuncio ufficiale del rinnovo di Cristian Chivu. In programma c'è un ulteriore incontro per mettere nero su bianco sul contratto fino al 2028 a 4 milioni di euro netti. Da definire solo gli ultimi dettagli per l'allenatore romeno e per il suo staff.