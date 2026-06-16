Ieri, a margine della firma di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dell'Atalanta, fuori dal centro sportivo Bortolotti di Zingonia è stato esposto uno striscione dal contenuto simpatico ed eloquente, nel quale si invitano Luca Percassi e soci a trattenere almeno per una stagione Marco Palestra, sul quale è forte il pressing dell'Inter: "Ce l'ha ordinato il medico: almeno un anno di Palestra...", recita il messaggio, firmato dal 'Gruppo Pensiunacc', ovverosia gruppo dei pensionati in dialetto bergamasco.

Al termine della riunione in cui l'ex tecnico della Lazio ha apposto la propria firma sul contratto, intorno alle 11.30, il patron Antonio Percassi è uscito incontrando i tifosi atalantini, ai quali ha confermato l'arrivo di Sarri con un cenno affermativo. Non solo: proprio all'uscita dal centro sportivo, gli è stato anche chiesto se sarebbe stato possibile trattenere Marco Palestra ancora per un altro anno, come esposto nello striscione: "Vediamo. Vediamo", si è limitato a commentare sorridendo Percassi.

Una risposta che lascia aperta ogni ipotesi, con l'Inter che insiste e spera che dalla Premier League non arrivino offerte irrinunciabili per il classe 2005 e la società orobica che, rispetto alla scorsa estate con Ademola Lookman, ha fissato una cifra sufficiente per cedere il calciatore. Non esiste un rifiuto a priori, c'è un prezzo e la volontà di sedersi per parlarne, ma la rigidità sulle condizioni economiche rimane. Al di là dello striscione e della richiesta dei tifosi di trattenere Palestra un altro anno, l'Atalanta è già entrata nell'idea di rinunciare al proprio canterano. Ma solo alla cifra che ritiene corretta.