Giornata di lavoro sottotraccia per l'Inter quella appena trascorsa. Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, infatti, sono stati fatti dei piccoli passi avanti per Ivan Provedel, portiere individuato come nuovo vice di Josep Martinez, nel tentativo di trovare l'intesa con la Lazio, e anche per il difensore francese Oumar Solet, specie per quel che riguarda il contratto del giocatore prima di andare a cercare di accordarsi coi friulani. Resta inoltre in piedi l'ipotesi rinnovo per Stefan de Vrij: non è stata fatta l'offerta al giocatore ma l'Inter vuole capire se il neerlandese può restare un altro anno.