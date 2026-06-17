Quando le cose non vanno per il verso giusto, c'è chi tende a cercare colpevoli invece che analizzare oggettivamente quanto accaduto. E quando si parla di Turchia, la passione dei tifosi a volte si spinge troppo in là con certe valutazioni. La pesante e inattesa sconfitta della Nazionale turca all'esordio mondiale contro l'Australia ha diffuso parecchio malumore nella terra della mezza luna. In questi giorni non mancano le accusse un po' a tutti i rappresentanti della squadra, e ovviamente tra questi c'è Hakan Calhanoglu, il capitano, non brillante contro gli australiani come del resto i suoi compagni.

Nei salotti televisivi e attraverso altri organi di informazioni, non sono mancate le frecciate, alcune anche piuttosto severe, verso il centrocampista dell'Inter. Si pensi all'ex arbitro e oggi opinionista Ahmet Çakar: "C'è una cosa di cui sono assolutamente sicuro. Quasi tutti i giocatori odiano Hakan Çalhanoğlu. Non so il motivo". Oppure İbrahim Seten, fondatore di 343 Digital: "Nella squadra c'è l'egemonia di Hakan Çalhanoğlu e Merih Demiral. Questa situazione sta creando problemi in termini di equità nella concessione delle maglie nella nazionale. Alcuni giovani giocatori sono arrivati al punto di chiedersi: 'Cosa dobbiamo fare per giocare?'".

Sicuramente un risultato positivo contro l'Australia avrebbe creato un contesto ben più sereno ed entusiasta, in cui le accuse ai giocatori più rappresentativi della Nazionale non avrebbero trovato spazio. Ma era evidente come fossero latenti nella testa di tifosi e giornalisti.