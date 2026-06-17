In attesa di incendiare San Siro col loro concerto in programma questa sera, gli Iron Maiden si scaldano con... il calcio. Ieri, infatti, presso i campi dell'Accademia Inter si è tenuta una partita tra l'FC Maiden, la squadra dove milita Steve Harris, compositore, bassista e tastierista della band heavy metal, e Torti Winery. Incontro che ha avuto anche un ospite a sorpresa, ovvero il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, che poi ha regalato una sua maglia nerazzurra al musicista.

.@IronMaiden are ready to rock San Siro ️

Turn up the volume for a legendary night! pic.twitter.com/wl3biRqV5F — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 17, 2026