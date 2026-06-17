In attesa di incendiare San Siro col loro concerto in programma questa sera, gli Iron Maiden si scaldano con... il calcio. Ieri, infatti, presso i campi dell'Accademia Inter si è tenuta una partita tra l'FC Maiden, la squadra dove milita Steve Harris, compositore, bassista e tastierista della band heavy metal, e Torti Winery. Incontro che ha avuto anche un ospite a sorpresa, ovvero il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti, che poi ha regalato una sua maglia nerazzurra al musicista.

Sezione: Inter Social Club / Data: Mer 17 giugno 2026 alle 15:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.