Il Forlì ha ufficializzato di aver espletato tutte le formalità burocratiche per l'iscrizione alla prossima Serie C. Adesso, però, per la formazione romagnola è il momento di definire il quadro societario. Secondo il Corriere Romagna, rimarranno al timone sempre il presidente Gianfranco Cappelli e il vice Marco Casadei, intenzionati a mantenere la categoria con un profilo low-cost. Largo spazio, quindi, ai giovani, per beneficiare dei contributi messi a disposizione dalla Lega Pro attraverso la valorizzazione minutaggio giovani, e panchina affidata a Nicola Campedelli, attuale tecnico del Cesena Primavera.

Miramari aspetta di parlare con la società

In ribasso, invece, le quotazioni della permanenza di Alessandro Miramari: l’allenatore bolognese, ancora in attesa di parlare con la società, è molto richiesto. Anche l’Inter Under 23 pare si sia interessata a lui, indiscrezione, però, non confermata dal diretto interessato. E oltretutto, sondaggio che qualora fosse stato effettivamente realizzato non avrebbe portato comunque a nulla di concreto visto che l'Inter ha deciso di confermare Stefano Vecchi come tecnico della seconda squadra nerazzurra come vi abbiamo riportato in esclusiva.