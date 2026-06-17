Stagione no per il prodotto del settore giovanile dell'Inter Gaetano Oristanio: con il Parma quest'anno ha raccolto meno di 1000 minuti giocati, per un totale di 21 presenze e un solo gol. Le sue prestazioni non hanno convinto Cuesta e la dirigenza crociata, motivo per il quale la squadra emiliana ha deciso di non riscattarlo. Il giocatore torna quindi a Venezia, club che ne possiede il cartellino. La notizia, riportata da TuttoMercatoWeb, interessa anche l'Inter. I nerazzurri hanno infatti mantenuto una percentuale sulla rivendita del trequartista lucano, che per adesso non verrà incassata.
I motivi del dietrofront
A ostacolare il trasferimento definitivo di Oristanio, in prima battuta, sono state le sue prestazioni altalenanti. Particolarmente pesante, poi, il valore della clausola di riscatto a favore del Parma. I crociati avrebbero infatti dovuto versare ben 8,5 milioni di euro agli arancioneroverdi, cifra ritenuta eccessiva. Ora bisognerà capire quelle che sono le prospettive del giocatore e le idee del Venezia, visto che comunque la squadra veneta è tornata in Serie A dopo la scorsa stagione. Nel settore giovanile dell'Inter dal 2016 al 2021, Oristanio ha iniziato la sua carriera da professionista in Olanda, con il Volendam, prima di militare in tre club del nostro paese: Cagliari, Venezia e Parma. In precedenza, in nerazzurro, aveva vinto uno Scudetto U17, nel 2019.
Autore: Alessandro Savoldi
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