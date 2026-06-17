Una prima stagione di ambientamento alla Serie B tra alti e bassi, segnata anche da un problema muscolare nella prima parte di campionato, ma che nel complesso lo ha visto collezionare 28 presenze con tre gol all'attivo contro il Catanzaro e contro il Cesena al quale rifilò una doppietta all'ultima giornata della regular season, al culmine di un finale di stagione interessante. La sua buona qualità tecnica, la capacità di inserimento senza palla e la discreta personalità nel palleggio sembrano aver convinto alcuni club della cadetteria a puntare su Luca Di Maggio, il centrocampista di scuola Inter nell'ultima stagione al Padova.

Club di blasone e di ambizione

Secondo Nicolò Schira per TuttoB, ad aver messo gli occhi sul ragazzo classe 2005 di Segrate sono in particolare lo stesso Cesena, la squadra contro la quale ha offerto forse la migliore prestazione stagionale al di là della doppietta, ma anche la Sampdoria in cerca di riscatto dopo le ultime pessime annate e il neopromosso Benevento allenato da Antonio Floro Flores.