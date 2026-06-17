Le sirene dalla Premier League non hanno fatto cambiare idea a Marco Palestra riguardo al suo futuro. L'esterno dell'Atalanta e della nazionale italiana vuole giocare nell'Inter e non ha dubbi. Ha già fatto la sua scelta, come lo scorso anno fece quella di Cagliari, senza mai cambiare.
Palestra dice no anche al Chelsea
Ieri è arrivata l'ultima pretendente dall'Inghilterra, il Chelsea, che ha chiesto informazioni all'entourage per capire qual è la situazione. La risposta è stata che il giocatore vuole andare all'Inter. Secondo il quotidiano, i Blues ci stanno pensando anche perché il Manchester City ha messo gli occhi su Malo Gusto, altro laterale destro. In questo modo da Londra si cautelerebbero. A loro volta i Citizens sembrano aver virato sull'esterno francese, oggi impegnato al Mondiale, dopo aver sondato le intenzioni di Palestra. In precedenza l'esterno azzurro aveva già chiuso la porta al Newcastle.
Palestra come Lookman? Sembra di no
"La verità è che la preferenza di Palestra è la grande leva che l’Inter intende sfruttare nella trattativa con l’Atalanta - si legge sul quotidiano - Solo che la partita è ancora per buona parte da giocare, perché dopo un primo confronto, tra le due società non ci sono stati passi avanti. Viale Liberazione si è spinta a mettere sul piatto fino a 45 milioni di euro, bonus compresi. Mentre l’Atalanta ha alzato l’asticella oltre i 50, sempre con una quota di premi. La distanza come si può intuire è corposa, ma non ci sono sbarramenti, come era accaduto la scorsa estate con Lookman. Al contrario, il club bergamasco è pronto a cedere il suo gioiello e si muove di conseguenza".
Autore: Antonio Di Chiara
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