Si aspetta solo il momento dell'annuncio per il prolungamento di Cristian Chivu con l'Inter fino al 2028, dopo il doppio trionfo in campionato e Coppa Italia della stagione d'esordio in prima squadra. Secondo il Corriere dello Sport, l'attesa sta per terminare. Domani potrebbe essere il giorno giusto per il rinnovo, dopo un ultimo blitz in sede.

Chivu-Ausilio, l'incontro a Capri

"L'intesa era quella di ritrovarsi a metà giugno, tra una tappa e l’altra delle vacanze, per mettere nero su bianco quanto già concordato da tempo - si legge sul quotidiano -. E allora il momento sembra davvero arrivato. Nell’ultimo week-end, l’allenatore nerazzurro era a Capri, dove ha incrociato anche Ausilio. Ora non resta che rientrare a Milano per qualche ora: giusto il tempo di autografare il prolungamento fino al 2028, con conseguente adeguamento dell’ingaggio, e di realizzare gli abituali contenuti social. Poi Chivu partirà di nuovo. Per rispuntare nuovamente quando sarà il momento di cominciare la preparazione".

Chivu firma e riparte: tanti temi sul tavolo

Se il rinnovo di contratto sembra ormai cosa fatta, ci sono invece diversi temi di mercato che andranno sviscerati e sui quali bisognerà lavorare. Da Solet a Jones, da Provedel a Palestra, i nerazzurri stanno infatti lavorando già da diverse settimane sui possibili rinforzi per la prossima stagione.