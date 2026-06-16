Due trattative ben avviate e altre due più complicate. Dei quattro obiettivi quasi dichiarati da parte dell'Inter, metà sembrano più raggiungibili al momento e sono quelli riguardanti Oumar Solet, per il quale potrebbero bastare 25 milioni di euro da girare all'Udinese (l'accordo col giocatore è già stato definito) e Ivan Provedel (si tratta sull'ingaggio e c'è una distanza di un paio di milioni per il cartellino).

Palestra ha in testa solo l'Inter: si aspetta una mossa da uno dei due club

Come si legge oggi sul Corriere dello Sport, "ben più complesse, invece, sono le trattative che coinvolgono Jones e Palestra. Soprattutto il secondo è ritenuto un’esigenza primaria, dopo la partenza di Dumfries. Ma l’Inter, che resta fiduciosa, anche perché l'esterno ha in testa solo il trasferimento alla corte di Chivu, è ferma alla prima proposta da 45 milioni più 5 di bonus. E l’Atalanta è altrettanto bloccata sulla richiesta 55, premi compresi. Per sbloccare l’empasse serve che almeno una delle due società faccia un passo verso l’altra. Ebbene, proprio la cessione di Frattesi potrebbe smuovere Oaktree, a cui spetta coincidere il via libera per un rilancio rispetto all’offerta iniziale, che è comunque già al di fuori dei parametri standard".

Jones, la necessità dell'Inter

Per l'inglese, invece, l'Inter si è spinta fino a 20 milioni, consapevole che il centrocampista non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. Sul tavolo c'è anche una proposta d'ingaggio da 3,5 milioni l'anno, ma il peso a bilancio sarebbe di una decina di milioni e quindi è necessario ridurre le spese per il cartellino, che il Liverpool valuta 30.