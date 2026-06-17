"Milan, Monaco, Besiktas, Inter, Paris Saint-Germain, Royal Antwerp e Trabzonspor hanno rispettato l’obiettivo finale del settlement agreement, conformandosi alla football earnings rule nella stagione 2025/26, relativa ai periodi di rendicontazione chiusi nel 2023, 2024 e 2025. Per questo motivo, i club sono usciti dal regime di settlement". Questo quanto comunicato ufficialmente dalla UEFA dopo la valutazione fatta dalla Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club (CFCB) sulle società soggette a un accordo transattivo che prevedeva il raggiungimento di specifici obiettivi di guadagno per la stagione 2025/26.

"Nel condurre la propria valutazione, la Prima Camera del CFCB ha tenuto conto del significativo e inatteso crollo dei ricavi derivanti dai diritti televisivi nazionali, che ha colpito i club francesi nella stagione 2025/26 e che continuerà a influenzarli anche nella stagione 2026/27 - si legge nella nota di Nyon -. L'Olympique de Marseille non ha raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo transattivo, non essendo riuscito a rispettare la normativa sugli utili nel settore calcistico per la stagione 2025/26 (ovvero, per i periodi di riferimento che si concluderanno nel 2023, 2024 e 2025). Tenuto conto della limitata portata dell'infrazione e del suddetto crollo dei ricavi derivanti dai diritti televisivi nazionali, la Prima Camera della CFCB ha imposto al club le seguenti misure disciplinari:

- l'esclusione dalla prossima competizione UEFA per club alla quale il club si qualificherebbe nelle prossime tre stagioni, a meno che il club non rispetti l'obiettivo di ricavi derivanti dal calcio nella stagione 2026/27;

- la limitazione della possibilità di tesserare nuovi giocatori nella Lista A delle competizioni UEFA per la stagione 2026/27; e

- una multa di 6 milioni di euro.

La Prima Camera della CFCB ha, inoltre, constatato che l'Olympique de Marseille ha violato la regola relativa al costo della rosa, avendo registrato un rapporto tra costo della rosa e totale del club superiore al 70% per l'anno solare 2025. Tenuto conto dell'eccesso di costo della rosa, al club è stata inflitta un'ulteriore multa di 4 milioni di euro".

Infine, la UEFA spiega nel dettaglio anche la situazione di un'altra italiana, la Roma: "Per quanto riguarda i club ancora soggetti a un accordo transattivo, l'AS Roma (ITA) ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che si concluderà nel 2025 ed è stata multata di 2 milioni di euro. Avendo inoltre registrato un rapporto tra costi della rosa e totale del club superiore al 70% per l'anno solare 2025, al club è stata inflitta un'ulteriore sanzione di 4 milioni di euro".