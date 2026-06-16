Continuano ad aumentare le società in fila per convincere l'Inter a prestare Matteo Lavelli nella prossima stagione. L'attaccante classe 2006, reduce da un'annata di formazione nella Under 23 allenata da Stefano Vecchi, come rivelato da FcInterNews.it ha già ricevuto tre proposte per crescere lontano dall'ambiente nerazzurro: Modena, Vicenza e Cesena hanno bussato alla porta dell'Inter per convincerla a prendere in considerazione un prestito del centravanti.

La lista però si è allungata con l'ingresso in scena dell'Avellino. Il direttore sportivo degli irpini, Mario Aiello, tra i vari calciatori chiesti ai nerazzurri avrebbe anche fatto il nome dello stesso Lavelli. Insomma, c'è il rischio di ritrovarsi con l'imbarazzo della scelta, anche se in Viale della Liberazione non sono ancora convinti che andare a giocare in un altro club sia la scelta migliore per la punta, visto che potrebbe continuare a crescere rimanendo a Milano in un contesto competitivo come la Serie C.