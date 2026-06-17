Se Henrikh Mkhitaryan ha già accettato la proposta di rinnovo annuale presentatagli dall'Inter e rimarrà la prossima stagione nella rosa dei campioni d'Italia, lo stesso non si può ancora dire di Stefan de Vrij. Il difensore sta ancora valutando cosa è meglio per la propria carriera in questi giorni in cui si trova in vacanza. Chiaramente rispetto all'armeno sono situazioni diverse perché il centrocampista si trovava di fronte a un bivio più netto: continuare a giocare oppure smettere.

Altre quattro offerte

Per quanto riguarda il difensore invece non è messo in discussione il prosieguo sul rettangolo di gioco, dopo tutto a 34 anni ha ancora molto da dare e ne è convinta anche l'Inter che gli ha chiesto di restare un'altra stagione. Il discorso è un altro: come fa sapere Fabrizio Romano dal suo canale YouTube, De Vrij ha ricevuto quattro offerte per lasciare l'Italia. Tre arrivano dall'Europa e gli permetterebbero di giocare titolare, eventualità che non troverebbe in nerazzurro. La quarta dalla solita Arabia, per quella che sarebbe soprattutto una scelta economica.

Riflessioni

Riflessioni in corso per il classe '92 che sta bene a Milano ma deve anche valutare altri aspetti che riguardano la propria carriera dopo la delusione per l'infortunio all'ultima giornata di campionato a Bologna che gli ha negato la convocazione all'ultimo Mondiale della sua carriera.