Il Pisa ha comunicato definitivamente all'Inter la volontà di riscattare Ebenezer Akinsanmiro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club toscano ha versato 7,5 milioni di euro, una somma differente rispetto a quelle di cui si parlava nei giorni scorsi, per tenersi a titolo definitivo il centrocampista nigeriano, dopo una stagione sfortunata per la sua squadra, tornata in Serie B dopo solo un anno dalla promozione, ma nella quale si è comunque messo in mostra con 24 presenze e un assist.

Operazione tesoretto?

L'Inter deciderà se controriscattare Akinsanmiro per 8.5 milioni di euro, anche se è plausibile che in Viale della Liberazione ragionino sul fatto di aggiungere questa somma comunque importante per aumentare il budget da destinare al grande colpo anelato ormai da tempo, quello che porta il nome di Marco Palestra, usando questo gruzzolo per avvicinarsi alle richieste dell'Atalanta.