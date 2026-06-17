Il Pisa ha comunicato definitivamente all'Inter la volontà di riscattare Ebenezer Akinsanmiro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club toscano ha versato 7,5 milioni di euro, una somma differente rispetto a quelle di cui si parlava nei giorni scorsi, per tenersi a titolo definitivo il centrocampista nigeriano, dopo una stagione sfortunata per la sua squadra, tornata in Serie B dopo solo un anno dalla promozione, ma nella quale si è comunque messo in mostra con 24 presenze e un assist.
Operazione tesoretto?
L'Inter deciderà se controriscattare Akinsanmiro per 8.5 milioni di euro, anche se è plausibile che in Viale della Liberazione ragionino sul fatto di aggiungere questa somma comunque importante per aumentare il budget da destinare al grande colpo anelato ormai da tempo, quello che porta il nome di Marco Palestra, usando questo gruzzolo per avvicinarsi alle richieste dell'Atalanta.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 14:50 Trapani, maxi-sequestro di maglie false di Inter e Milan
- 14:40 Corsera - Zanetti sempre più ristoratore: arriva il locale sul Lago Maggiore
- 14:31 Il Pisa riscatta Akinsanmiro a cifre più alte. Somma in più per Palestra?
- 14:22 Milan, picche da Francoforte: salta l'arrivo di Krösche e Hardung
- 14:12 PODCAST - De Vrij, l'Inter si cautela in caso di rifiuto: due le opzioni per la dirigenza
- 14:04 Flop Turchia all'esordio, piovono le accuse contro Calhanoglu
- 13:50 Besiktas, Italiano ha deciso: anche Asllani rientra nella lista dei partenti
- 13:41 SM - Bastoni-Real, solo rumors. Curtis Jones stile Palestra
- 13:33 Campagna abbonamenti 2026/27, via alla prima fase: i dettagli
- 13:26 UFFICIALE - Benito Carbone saluta: non è più l'allenatore dell'Under 20
- 13:18 Palestra aspetterà l'Inter. E l'Atalanta è aperta alla sua cessione
- 13:04 Il Besiktas ha pronta una nuova strategia per Asllani
- 12:50 Raoul Savoy: "Quando ho visto Akanji con l'Inter non l'ho visto fare bene"
- 12:35 Akaydin: "Calhanoglu è davvero triste per quello che scrivono su di lui"
- 12:25 Rezaei: "Taremi all'Inter senza fortuna, ma ha capacità fuori dal comune"
- 12:12 Di Maggio verso una nuova avventura in B: tre club su di lui
- 12:00 videoBASTONI, ci risiamo? Dopo il BARCELLONA, ora è il turno del REAL MADRID. Ma qualcosa non torna...
- 11:56 Scaloni in estasi per Messi: "Ormai per lui ogni parola è superflua"
- 11:42 UFFICIALE - Real Madrid, altro colpo centrato: ha firmato Bernardo Silva
- 11:28 fcinProvedel, oggi nuovo contatto Inter-Lazio. Il portiere ha già scelto
- 11:15 Chi si rivede: torna nel mondo del calcio l'ex AD Inter Paolillo
- 11:00 L'Inter vuole chiudere per Jones: pronto il rilancio con il Liverpool
- 10:46 Il Messaggero - Provedel, l'agente ieri a Formello per lo "sconto": il punto
- 10:32 Stefan de Vrij, fase di riflessione: 4 proposte per giocare all'estero
- 10:18 TS - Palestra-Inter, la grande rivale è in Premier (ma non è il Chelsea)
- 10:04 Lautaro, abbraccio social con Messi: commento impagabile di Thuram
- 09:50 Morta Anna Cece, insultò e prese uno schiaffo da Bearzot per il "no" a Beccalossi
- 09:36 Corsera - Palestra, no al Lookman-bis ma sale l'idea Premier: quante pretendenti
- 09:22 TS - Frattesi, tre italiane alla finestra. Con Jones incastro tecnico ed economico
- 09:08 TS - Bastoni, l'Inter non ha cambiato idea e nemmeno il giocatore: il punto
- 08:54 CdS - Palestra dice no anche al Chelsea: ha già fatto la sua scelta
- 08:40 Mondiali 2026, Austria e Argentina a braccetto. Poker della Norvegia
- 08:30 CdS - Chivu, c'è il giorno del rinnovo? Il tecnico firma e riparte
- 08:20 CdS - Pavard e Asllani potrebbero tornare compagni di squadra (lontano dall'Inter)
- 08:10 GdS - Palestra piano A, ma l'Inter ripensa a Ndoye. E c'è un'altra alternativa
- 08:00 GdS - Bastoni-Real? La richiesta dell'Inter non cambia. Si aspetta Mourinho
- 05:30 Argentina-Algeria 3-0, è Messi show. Quasi un'ora di gioco per Lautaro
- 02:45 Argentina, Scaloni non cambia idea: esordio con Lautaro dal 1’
- 00:06 Sky - Passi avanti per Provedel e Solet. Regge l'idea rinnovo per De Vrij
- 00:00 Stand-by
- 23:42 Serena: "Pio Esposito consapevole dei suoi limiti e anche della sua forza"
- 23:28 Argentina, a ore il debutto ai Mondiali: conferme su Lautaro titolare
- 23:03 Basta un tempo alla Francia, Senegal liquidato: è 3-1 al MetLife Stadium
- 22:50 Paolo Berlusconi: "Mio fratello Silvio avrebbe portato Marotta al Milan"
- 22:35 Caressa: "L'Inter ha un progetto diverso. Bravi Marotta e Ausilio perché..."
- 22:20 Champions League 2026-2027, si parte: le gare del 1° turno preliminare
- 22:06 Euro 2032, il Governo vuole accelerare sugli interventi da realizzare
- 21:52 Buonfiglio sulle elezioni FIGC: "Siamo pronti a qualsiasi scenario"
- 21:37 Paratici: "Il nuovo CT? Palla al presidente. Il problema è il sistema"
- 21:23 Schuurs vede la luce in fondo al tunnel: ha firmato col NEC Nijmegen
- 21:08 Galante: "Palestra forte, anche la dirigenza dell'Inter si augura che arrivi"
- 20:54 Gravina si difende: "La FIGC ha lavorato per vincere domani"
- 20:39 Malagò: "Lega Serie A motore del calcio, ma la FIGC fa la differenza"
- 20:24 Moro: "È bello vedere sempre più croati giocare in Serie A"
- 20:10 Mondiali, nottata nerazzurra: occhi sulla ThuLa, all'esordio negli USA
- 20:06 Kone-Arsenal, c'è la smentita: per i Gunners il francese non è una priorità
- 19:57 Dugarry perplesso: "Thuram ala sinistra, l'ultima volta fu un incubo"
- 19:52 Mondiale, la Francia sfida il Senegal: Thuram parte dalla panchina
- 19:43 Avellino, Cocchi pista difficile. Il DS Aiello ha l'alternativa pronta
- 19:29 Calhanoglu richiama la Turchia all'ordine: "Abbiamo un debito da saldare"
- 19:20 UFFICIALE - Marello è dell'Inter: esercitata l'opzione per l'acquisto
- 19:14 GdS - Juve, Bremer e Cambiaso in uscita: in tre per rimpiazzare l'esterno
- 18:55 L'Arsenal si fa sotto per Kone: trovato l'accordo con il suo entourage
- 18:49 Vacanze partenopee per Chivu. I tifosi si scatenano ma il calcio non c'entra
- 18:35 Serie A, l'Inter vince anche lo Scudetto dei diritti TV per il 2025-2026
- 18:20 UFFICIALE - Amorim è il nuovo allenatore del Milan: "Non vedo l'ora"
- 18:06 Matias Mancuso blindato fino al 2028. Ora possibile avventura in Serie B
- 17:52 Sassuolo, ufficiale la nomina di Veronica Squinzi a DG e AD del club
- 17:37 Bastoni, ci risiamo: dopo il Barça, spunta l'ombra Real Madrid
- 17:23 5 RINNOVI da "CHIUDERE", ESPOSITO da BLINDARE. BASTONI, BISSECK e CARLOS: c'è un CASO SPINOSO