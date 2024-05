Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, si presenta in conferenza stampa deluso e amareggiato per il risultato: "Credo che l'aspetto psicologico sia fondamentale. Loro hanno tirato complessivamente in porta sei volte ma hanno fatto cinque gol, sono una grande squadra, cinica e lo sapevamo. Risultato bugiardo ma conosciamo i nostri limiti. Dobbiamo ritrovare la nostra solidità. Analizzare un 5-0 e dire che abbiamo fatto una buona gara è difficile. Un po' per tante circostanze non siamo stati bravi a fare la gara che avremmo voluto"



Inter al 70% uscita dal campo con un 5-0. C'è tutta questa differenza tra le due squadre?

"Ho qualche dubbio sul 70%. Sono entrati e hanno fatto la partita che dovevano fare. Tante chiacchiere in settimana che non hanno aiutato. Per me hanno giocato al 100%, Il 5-0 per me è un risultato bugiardo per quanto visto in campo".