Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato a Sky Sport da Udine a poche ore dal calcio di inizio della Supercoppa UEFA di questa sera tra PSG e Tottenham. Soffermandosi però, inevitabilmente, sulla difficilissima questione che vede protagonista Gigio Donnarumma: "A me dispiace sul piano umano, Gigi ha grande sensibilità, e sul piano tecnico perché per noi è un pilastro. L'auspicio è che possa trovare in tempi rapidi un suo equilibrio e che non si faccia intaccare nel modo di essere, potendo dimostrare ancora una volta la sua caratura internazionale. Parliamo del più forte e importante portiere del mondo".

Con l'Estonia, però, ci sarà?

"Certo, per vincere bisogna fare gol e non prenderli, chiaro che Gigi sia un giocatore importante. E con Gennaro Gattuso è entrato in sintonia immediata, non siamo preoccupati ma convinti che il ragazzo, essendo ormai maturo e formato, possa essere schierato nelle migliori condizioni. Anche con le nostre coccole".