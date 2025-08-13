Si è completato ieri il quadro del terzo turno preliminare di Champions League, ultimo passaggio prima del playoff che decreterà le ultime sette partecipanti alla prossima League Phase. Detto del Bruges che ha superato il Salisburgo e si giocherà la qualificazione con i Glasgow Rangers, arriva ai playoff anche il Fenerbahçe di José Mourinho che surclassa il Feyenoord con un secco 5-2 e ora dovrà giocarsi il ritorno nella competizione contro il Benfica che ha avuto la meglio sul Nizza. Avanti anche la Stella Rossa di Marko Arnautovic grazie al pareggio contro il Lech Poznan dopo la vittoria per 3-1 all'andata.

Ad un passo dal sogno tre squadre a sorpresa: gli azeri del Qarabag, i ciprioti del Pafos e la formazione kazaka del Kairat Almaty che ha superato lo Slovan Bratislava ai calci di rigore. Questi i risultati delle gare di ieri (in neretto le qualificate):

Qarabag - Shkendija 5-1
Copenaghen - Malmoe 5-0
Fenerbahce - Feyenoord 5-2
Pafos - Dinamo Kiev 2-0
Viktoria Plzeň - Rangers 2-1
Bruges - Salisburgo 3-2
Ferencvaros - Ludogorets 3-0
Slovan Bratislava - Kairat  Almaty 1-0 (3-4 d.t.s. e rigori): Mak 30'
Benfica - Nizza 2-0
Stella Rossa - Lech 1-1

Questo è invece il quadro dei playoff:

Ferencvaros - Qarabag
Stella Rossa - Pafos
Glasgow Rangers - Club Bruges
Bodo Glimt - Sturm Graz
Celtic - Kairat Almaty
Basilea - Copenaghen
Fenerbahçe - Benfica
 

Sezione: News / Data: Mer 13 agosto 2025 alle 14:52
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
