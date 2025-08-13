In tempi brevi, secondo quanto risulta alla Gazzetta dello Sport, gli agenti di Ademola Lookman dovrebbero tornare a farsi vivi con l'Atalanta per tentare di sbloccare l'impasse nella trattativa con l'Inter, l'unico club che ha in testa il loro assistito. Che, da parte sua, ha scelto di rimanere ferma sulla sua posizione in attesa della comunicazione del prezzo ufficiale del giocatore da parte della Dea.

Intanto, il nigeriano, lontanissimo da Zingonia, sta lavorando sodo per recuperare la forma migliore dopo l'infortunio al polpaccio accusato nei giorni scorsi. In Inghilterra sta seguendo un piano preciso stilato dal suo preparatore che lo aveva accompagnato in Portogallo, nei giorni caldi dell'Algarve. Consapevole che il club bergamasco gli chiederà conto della sua assenza a fine mese, con i provvedimenti economici del caso.