L'edizione odierna del Corriere dello Sport si concentra sulla telenovela relativa ad Ademola Lookman. Il nigeriano ha compiuto i passi che doveva compiere, con lo strappo nei confronti della Dea. Adesso si attendono i prossimi sviluppi: il nigeriano è irremovibile e per lui esiste solo l'Inter. Non vuole tornare a Bergamo. I Percassi per ora non hanno fissato un prezzo fisso per la trattativa. L'Inter vuole sfruttare fino in fondo l'accordo con il calciatore.