"E' una grande emozione segnare con questa maglia, che sia una partita amichevole o una partita ufficiale. E' una bellissima sensazione". Così' Francesco Pio Esposito, parlando a Inter TV, dopo il gol di tacco segnato nel test col Monza di ieri sera.

"Le prime partite sono le più difficili, dobbiamo riprendere il ritmo. Però, a parte la parte iniziale in cui abbiamo fatto più fatica poi abbiamo fatto bene - ha aggiunto l'attaccante -. Bonny? Mi trovo bene con lui, abbiamo fatto bene anche a Monaco insieme. Gioco con compagni di squadra fortissimi, in allenamento sto attento a ogni dettaglio per imparare".