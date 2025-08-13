Ademola Lookman non risolverebbe tutti i problemi dell'Inter, ma la metterebbe in una posizione di parità rispetto al Napoli in ottica scudetto. A dirlo è Hernan Crespo, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: "L'acquisto del nigeriano sarebbe un super affare, con lui i nerazzurri sarebbero al livello dei campioni d'Italia - le parole del Valdanito -. Ma in difesa c'è qualcosa da sistemare perché i giocatori soffrono in campo aperto. E a centrocampo, quando manca Calhanoglu, chi fa girare il motore?", si domanda l'argentino.