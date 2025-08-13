Lunga intervista a Enzo Raiola, procuratore di Gigio Donnarumma, a Radio Sportiva. L'agente del capitano della nazionale italiana ha parlato di quanto sta avvenendo con il Paris Saint-Germain. “L’esclusione ci è pervenuta alla ripresa degli allenamenti. Durante il Mondiale per Club ci è stato detto che non sarebbe stato rinnovato il contratto e noi abbiamo risposto dichiarando di voler restare fino alla fine dell’attuale accordo. Però già durante le vacanze Luis Enrique mi ha chiamato per capire se c’erano delle soluzioni in uscita. Io ho ribadito che la sua volontà era quella di restare un altro anno, ma appena arrivati ci è stato detto che la volontà era quella di mettere il giocatore fuori squadra".

“Fino a un certo punto - prosegue Raiola - la trattativa è stata molto rispettosa, eravamo molto vicini all’accordo per il rinnovo. Poi a un certo punto c’è stato di nuovo un distacco. Non può essere solo un discorso tecnico come ha detto Luis Enrique, altrimenti fino a un mese fa non eravamo lì a discutere del rinnovo. Un mese fa si parlava di un rinnovo imminente, non credo che Luis Enrique abbia cambiato idea durante le vacanze"

"Sul futuro non mi voglio sbilanciare, la Premier è una situazione che interessa tantissimo da tutti i punti di vista, è un campionato di alto livello, tra i migliori al mondo - dice ancora l'agente -. Finora l’unico giocatore a vincere la Premier da protagonista è stato Mario Balotelli, magari lui sarà il secondo. Serie A? top club stanno sondando il campo, ma non li vedi volenterosi di chiudere un discorso imminente. Non siamo noi a non valutare un ritorno in Serie A, ma i club a valutare altre soluzioni e situazioni. La verità è che in Italia non c’è nulla di caldo”.

Raiola ha confermato che Donnarumma andrà via in questa finestra estiva: “Assolutamente sì, un giocatore come Gigio non può restare in questa situazione, speriamo di trovare una soluzione".