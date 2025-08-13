Non ci sono contatti da segnalare tra Inter e Atalanta per il futuro di Ademola Lookman, secondo quanto riportato da Sky Sport pochi minuti fa. Il giocatore continua ad essere lontano da Bergamo, dopo la frattura dei giorni scorsi.

Quello che è certo è che, a prescindere da come finirà la vicenda, l'Atalanta prenderà provvedimenti disciplinari verso Lookman, con una forte multa. 

Sezione: Mercato / Data: Mer 13 agosto 2025 alle 20:10
