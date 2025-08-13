I numeri difensivi dell'Inter nelle prime gare di Cristian Chivu non sono proprio da retroguardia impenetrabile e La Gazzetta dello Sport sottolinea questo aspetto in un articolo pubblicato sulle pagine online della rosea.

Nelle prime sette gare con il nuovo tecnico, infatti, l'Inter ha subito nove reti, tra Mondiale per club e amichevoli, in sole sette partite. E nel finale della gestione Inzaghi non era andata meglio: tredici reti subite nelle ultime sette.

La media anagrafica dei difensori in mano a Chivu è alta, 29,8 anni. Molto sopra il Milan con 24,75 e al Napoli con 27,6, giusto per citare due squadre che presumibilmente lotteranno per l'alta classifica. Per questo la rosea si chiede: ma a Chivu serve davvero un altro attaccante più di un giovane centrale da coltivare?