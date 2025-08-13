La ThuLa non basta all'Inter, secondo Alessandro Altobelli, per contendere lo scudetto al Napoli di Antonio Conte. Spillo è convinto che manchi Ademola Lookman per rendere la squadra di Cristian Chivu competitiva ad altissimi livelli: "Con lui sarebbe un tridente da sogno", ha spiegato alla Gazzetta dello Sport l'ex bomber nerazzurro. Prima di dare un altro consiglio per gli acquisti a Marotta e Ausilio: "E forse prenderei anche un difensore, c'è bisogno di ringiovanire un po' la rosa, fermo restando che comunque Acerbi e De Vrij hanno fatto grandi cose".