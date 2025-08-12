A margine dell'amichevole vinta ai rigori dall'Inter sul campo del Monza, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, Francesco Pio Esposito ha mandato un messaggio ai tifosi nerazzurri, gonfiando il petto per il grande gol di tacco segnato ai brianzoli: "Ciao tifosi interisti, sono contento per il gol di stasera. Ci vediamo presto", le parole del giovane attaccante. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Mar 12 agosto 2025 alle 23:48
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
