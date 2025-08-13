Si tratta solo di una supposizione, però secondo quanto riportato da Sky Luca Percassi, attualmente in Inghilterra per trattare l'acquisto dal Fulham di Rodrigo Muniz, potrebbe averne approfittato per incontrare personalmente Ademola Lookman che da giorni è proprio nel Regno Unito, o quanto meno potrebbe avere in programma un incontro con il nigeriano lontano da occhi indiscreti. 

L'obiettivo ovviamente è trovare insieme una soluzione per risolvere questo caso di mercato e provare ad accontentare tutte le parti, compresa l'Inter.

Mer 13 agosto 2025
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
