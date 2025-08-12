Matteo Pessina si presenta ai microfoni di Sportitalia per anticipare i temi di Monza-Inter, amichevole in programma alle 21 all'U-Power Stadium. Ma prima una digressione sulla sua estate: "Sentivo il bisogno di tornare a giocare, questa è la cosa più importante. Ci sono le scorie dello scorso anno, però stiamo cercando di ripartire. Stiamo cercando di fare qualcosa di nuovo. Oggi penso solo a questa gara importante, poi vedremo cosa succederà relativamente al mercato".

Mister Bianco.

"Siamo tutti gasati di allenarci con lui, cerca di essere il più concreto possibile: è molto diretto, ci piace"

Che partita ti aspetti?

"E' una bella sfida, è sempre bello affrontare squadre di questo genere anche se si tratta di un amichevole. L'Inter è fortissima, nulla da dire. Sarà un buon test per vedere a che punto siamo. Ringrazio i tifosi che sono venuti oggi, chiedo loro di starci vicino".

Torre degli asinelli o Mole Antonelliana nel tuo futuro?

"In geografia e storia dell'arte non andavo forte (ride, ndr).