Fulvio Collovati, da grande difensore quale è stato, puntellerebbe il reparto arretrato più che rinforzare l'attacco, se si trovasse nei panni di un dirigente dell'Inter: "Tra Lookman e Leoni investirei, in difesa. I grandi cicli vincenti si costruiscono partendo da dietro", ha spiegato il campione del mondo del 1982 alla Gazzetta dello Sport. Che comunque vede il Napoli partire avvantaggiato nella corsa scudetto rispetto ai nerazzurri per tre motivi: "Conte è più esperto di Chivu, gli azzurri hanno una miglior difesa e giocano a memoria".