"Il mister ci ha detto che voleva grinta, aggressività, personalità e voglia di vincere". Lo ha detto Carlos Augusto, parlando a Sportmediaset, a margine di Monza-Inter, l'amichevole giocata ieri all'U-Power Stadium e vinta ai rigori dai nerazzurri dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

"Tutti i nuovi sono calciatori forti, è per questo che sono all'Inter. Servirà loro del tempo per adattarsi, ma faranno bene con questa maglia", ha concluso il brasiliano.