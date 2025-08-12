Giocatori capaci di giocare sia da terzino destro che da centrale: questo l'identikit del difensore voluto dal Galatasaray, che secondo il quotidiano turco Fanatik ha messo nel mirino in particolare due nomi: uno di questi è il difensore ivoriano del Monaco Wilfried Singo. Il giocatore ex Torino ha un valore di mercato di 25 milioni di euro. Ma nel mirino c'è anche Benjamin Pavard, ex Bayern Monaco, anche lu con una valutazione di mercato di 25 milioni di euro. La dirigenza del Galatasaray, che in precedenza aveva negoziato con l'Inter per Hakan Calhanoglu, ha preparato un pacchetto di offerte per il prestito di Pavard con un'opzione di acquisto.

Il Gala ha messo nel mirino anche il portiere elvetico Yann Sommer, viste le difficoltà nello sbloccare la trattativa per Ederson sul quale il Manchester City fa muro. In questo caso, l'obiettivo è quello di ingaggiare l'estremo difensore nerazzurro a parametro zero, secondo i media locali.